В московском ТЦ неизвестный устроил стрельбу и разбил ломом витрины

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, стрельбу устроил 29-летний мужчина, которого уже отпустили под подписку о невыезде. Инцидент случился в ТЦ на Тишинской площади, выстрелы были сделаны из устройства, которое по виду похоже на газовый пистолет.

Как сообщается, 21 мая в столичном торговом центре неизвестный начал стрелять. Мужчина производил выстрелы из оружия, похожего на газовый пистолет, затем он разбил витрину и двери из стекла ломом. Через разбитую дверь он стал убегать, намереваясь скрыться.

Ирина Волк рассказала, что мужчина стрелял в 43-летнего охранника, работающего в ТЦ. когда сотрудник охраны попытался его остановить во время попытки бегства через разбитую дверь, неизвестный еще дважды в него выстрелил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство, сейчас мужчину, который стрелял в охранника из пистолета, подписался в документе о невыезде и был отпущен из полиции. Уточняется, что выстрелы мужчина производил из устройства аэрозольного распыления. Детали и подробности случившегося уточняются. Полиция начала проверки.