Обглоданное собаками тело младенца обнаружили на обочине дороги в Липецкой области‍

20 мая жительница села Медведево, что в Липецкой области‍, сообщила в полицию о жуткой истории: на обочине дороги в Лебедянском районе она обнаружила обглоданное собаками тело младенца. Установлено, что матерью ребенка является ее 19-летняя односельчанка.

Сотрудники Главного управления МВД по Липецкой области‍ сообщают о случае, в ходе которого на обочине дороги в Лебедянском районе было обнаружено обглоданное собаками тело младенца. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован 20 мая близ села Медведево.

После звонка местной жительницы в отделение, на место немедленно был выслан отряд следственно-оперативной группы. Они нашли там труп новорожденного ребенка без части головы и ступней. После этого в селе была произведена проверка, в ходе которой была обнаружена мать погибшего. 19-летняя девушка рассказала, что родила младенца в ведро, о которое он сильно ударился при падении и умер. Так как никто не знал о ее беременности, она решила выбросить труп на навозную кучу. Уже оттуда на обочину дороги его притащили собаки.

Некоторые источники утверждают, что ребенок мог родиться преждевременно и был недоношенным. Так или иначе, в правоохранительных органах уточнили, что это была девочка.