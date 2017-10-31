В Петербурге женщина-байкер не заметила поребрик и чуть не погибла

В Петербурге в результате ДТП едва не погибла женщина. Инцидент произошел в Калининском районе, сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как стало известно, поздним вечером 20 мая 29-летняя женщина-байкер стала виновницей аварии. Отмечается, что она ехала за рулем мотоцикла по проспекту Луначарского, где и произошел инцидент. Не справившись с управлением, женщина отлетела в сторону, где врезалась в поребрик и мотоцикл опрокинулся. На место происшествия тут же выехали медики и госпитализировали пострадавшую.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает, однако известно, что женщина получила весьма серьезные травмы и лечение ей предстоит нелегкое. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах ДТП и выясняют, какие факторы поспособствовали тому, что байкерша потеряла контроль и не смогла справиться с управлением мотоцикла.