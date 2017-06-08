В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома, здание рушится

Ранним утром 21 мая Южно-Сахалинск всколыхнуло известие о страшном пожаре. С места происшествия эвакуировали более 100 человек, спасатели все еще борются с возгоранием.

Сообщается, что ранним утром 21 мая в Южно-Сахалинске начала гореть крыша многоэтажного дома. Здание начало рушиться, потому прибывшим на место инцидента спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать его жильцов, чтобы минимизировать потери. Так, удалось вывести более 100 человек, пожарные приступили к тушению пожара.

Стоит отметить, что загоревшийся дом находится неподалеку от здания городской администрации и правительства региона. Известно, что на место ЧП срочно вылетели губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и мэр Сергей Надсадин.

В настоящий момент информации о погибших и пострадавших в результате пожара не предоставляется, в МЧС отмечают, что жертв удалось избежать.