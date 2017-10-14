«Выпали маски, люди крестились»: в Волгограде из-за разгерметизации экстренно сел самолет

Рейс направлялся из турецкой Антальи в Челябинск, на борту самолета находились 226 пассажиров и 8 членов экипажа. В результате экстренной посадки никто не пострадал, однако многим пассажирам после приземления была нужна помощь психологов.

Как сообщается, 20 мая в Волгограде совершил экстренную посадку самолет Airbus 321, который принадлежит турецкой компании OnurAir. Судно направлялось из Антальи в Челябинск, на борту находились, в основном, те, кто летел домой из отпуска. Как рассказывают пассажиры, за 5 минут самолет с 10 000 метров снизился до 500 метров. На борту случилась разгерметизация.

Из специальных отсеков выпали кислородные маски, люди стали паниковать. По словам женщины, которая также летела на борту данного судна, пассажиры стали «креститься». Как утверждает пассажирка, все началось с того, что у нее и у ее мужа внезапно заложило уши. Она предложила супругу леденец, а из отсеков стали выпадать кислородные маски. Некоторые сумели сохранить спокойствие, однако дети были напуганы.

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Пассажирам не сообщили о причине выдачи кислородных масок. После нескольких минут по громкой связи сказали, что самолет приземляется. Но о том, что случилась разгерметизация, пассажиры узнали уже после прибытия.

Сейчас ведутся проверки. Пассажиров, чье судно экстренно приземлилось в Волгограде, отправляли в гостиницы, некоторые оставались ждать рейса в Челябинск в аэропорту. Сообщается, что для пассажиров выделили специальный рейс, который в скором времени доставит их до изначально-намеченного пункта прибытия.