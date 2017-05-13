В украинском селе сержант ВСУ бросил в толпу гранату

В инциденте пострадало 9 человек. О происшествии, которое случилось 20 мая в селе Ивано-Франковской области, в своем Twitter-аккаунте рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как сообщается, 20 мая в селе Лесная Тарновица случился инцидент – сержант ВСУ, приехавший домой на отпуск, поссорился со своими односельчанами. в ходе конфликта военный достал осколочную гранату и бросил ее в сторону толпы. Ссора между сержантом и жителями села развернулась в стенах местного кафе. От взрыва гранаты, брошенной сержантом в толпу, пострадали 9 человек.

Арсен Аваков рассказал о случившемся в своем Twitter. Глава украинского МВД призвал военных командиров усилить проверки солдат, уезжающих в отпуск. По словам Авакова, граната не является «сувениром», который военные могут брать с собой домой. Он также указал на то, что за попытку вывозить оружие из частей солдат следует наказывать сильнее. Подробности произошедшего не сообщаются. По какой причине случилась ссора и как сильно пострадали люди – не известно.