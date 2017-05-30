В Тюмени на остановке несколько часов лежал накрытый тканью труп
Тело мертвого мужчины обнаружили прохожие, сначала они подумали, что человеку плохо, однако скорая помощь констатировала смерть. Причины смерти мужчины уже выясняет полиция.
Как сообщается, 20 мая в поселке Антипино, что под Тюменью, на автобусной остановке нашли труп. По словам очевидцев, мертвое тело лежало в течении нескольких часов. Свидетели также рассказали, что труп был накрыт тканью.
Прохожие, которые увидели тело мужчины на остановке, вызвали врачей скорой помощи, так как решили, что человек жив и ему плохо. Однако, прибывшие медики не смогли помочь мужчине, так как он ужен был мертвым.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Причины смерти и подробности случившегося пока не известны, но уже выясняются. Детали уточняются. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе областной станции скорой помощи, пресс-секретарь которой рассказала, что вызов с информацией о мужчине поступил в 11.55 часов.