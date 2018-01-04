В Подмосковье мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали мужчину. Он подозревается в изнасиловании ребенка. Мужчине 54 года.

Представители следственного отдела заявили, что мужчина 14 мая силой посадил в салон своего автомобиля девочку 10 лет и поехал с ней в безлюдное место. Уже в машине он надругался над ребенком. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту этого происшествия. Сейчас главный подозреваемый уже задержан. Следствие ведет проверку и выясняет, не был ли мужчина раньше причастен к подобным преступлениям.

Напомним, что недавно в Великих Луках мужчина искал свою сожительницу, но изнасиловал проходящую мимо женщину. Пострадавшая рассказала, что тогда, когда убегала от маньяка, постучала в магазин поблизости. Продавцы лишь посочувствовали ей, но не впустили внутрь, ссылаясь на правила ночной торговли. В течении суток полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что мужчина уже был судим до этого за такое же преступление.