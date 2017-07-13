В Ярославле собака напала на ребенка

По словам, 12-летнего мальчика, он гулял по улице, когда ему навстречу шла собака. Пса выгуливал ребенок немного младше его.

Собака напала на мальчика. В итоге животное порвало ему штанину. На ноге у ребенка остался "отпечаток" от острых клыков собаки. Родители мальчика хотели обратиться в правоохранительные органы, однако он оказался против этого. По словам его матери, не стоит отпускать собаку на выгул с ребенком. В случае если это необходимо, то лучше не забывать про намордник. Иначе, писала женщина, могут быть серьезные последствия.

Напомним, что недавно в Игнушетии соседи устроили стрельбу из-за собаки. Известно, что пес мешал мужчине и он отправился разбираться к его владельцам. Перепалка соседей обернулась перестрелкой. Родные пострадавшего нанесли нападавшему несколько ударов ножом. Оба мужчины, начавшие перестрелку, в итоге погибли. Сообщают, что отношения соседей были довольно напряженными еще до этой ситуации.