В Америке влюбленная пара отдала соседям 52 тысячи долларов

Парень и девушка в Америке нашли возле своего дома "сокровище". В найденном ящике находились бриллианты, золото и крупная сумма денег.

По словам молодого человека, несколько лет ржавый предмет возле двора они считали просто частью кабеля. Оказалось, что это сейф, в котором лежали бриллианты, слитки золота и 52 тысячи долларов. Влюбленная пара рассказала, что в 2011 году их соседей ограбили. Ничего из украденных вещей полицейские не смогли найти. Молодые люди сразу постучали в дверь соседям и спросили, не их ли это вещи. Соседи буквально дрожали, когда узнали, что их драгоценные вещи нашли. Многие удивились и интересовались, почему пара вообще вернула найденное. На это молодые люди отвечали, что ничего удивительного в этом нет, ведь "сокровище" принадлежало по праву другим людям.

Напомним, что недавно в Ливане на счету бездомной обнаружили большую сумму денег. О бездомной женщине знали практически все жители. После ее смерти полицейские в ходе расследования нашли в ее вещах 5 миллионов ливанских фунтов, а на ее счету оказалось еще 1,7 миллиарда. Люди пришли в недоумение, потому как женщина активно собирала пожертвования у прохожих.