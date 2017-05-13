Жители Кемерово сообщили об убийстве

В социальных сетях жители города стали распространять информацию. По их словам, 20 мая в Кемерове произошло убийство.

Предположительно, один из убитых - человек с инвалидностью.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в Заводском районе города произошло убийство. По словам жителей, в квартиру семьи пришел сантехник для того, чтобы отремонтировать батареи. В итоге работник убил спящую 17-летнюю девушку и ее отца. Информаторы заявляют, что мать семейства смогла спастись, когда убежала на кухню, чтобы вызвать полицию и "скорую помощь". Предположительно, убитый мужчина был человеком с инвалидностью. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в этот же день в Кемерове случился пожар в жилом доме на бульваре Строителей. Информацию распространили пользователи социальных сетей. По их словам, загорелся мусор на одном из балконов. Полагают, что кто-то просто не потушил сигарету. Спасатели уже ликвидировали возгорание. Сообщается, что никто не пострадал.