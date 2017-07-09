Экстрасенс ненамеренно помогал итальянским грабителям совершать преступления

В итальянском городе Генуя сотрудники правоохранительных органов вышли на след серийных грабителей, которые перед совершением преступных действий посещали сеансы ясновидящего. По словам экстрасенса, злоумышленники приходили к нему с просьбой растолковать их сны, чтобы узнать какой день будет наиболее благоприятным для получения денег, однако об их намерениях он даже не догадывался.

Эти ненамеренные действия экстрасенса помогли грабителям вычислить дни для того, чтобы совершить налет на магазин. Сообщается, что преступники были наркоманами, а деньги им нужны были для того, чтобы приобрести дозу.

Всего у преступников было 3 налета на магазины. Только первый из них увенчался успехом. В марте 2018 года кассирша из магазина отдала грабителям 4000 евро, потому что испугалась направленного на нее огнестрельного оружия. Второе ограбление вышло не совсем удачным, поскольку другая кассирша отказалась отдавать деньги грабителю, который был в шлеме от мотоцикла, а в руках у него был все тот же пистолет.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, им удалось вычислить грабителей по схожести преступлений. Они прогорели на своем третьем деле, когда попросили экстрасенса растолковать сон про горящие волосы. Тогда экстрасенс предсказал им, что это к деньгам и полиции удалось схватить преступника прямо на месте. Второго грабителя нашли в их укрытии. В тот день он не пошел на дело из-за больной ноги.