В штате Вашингтон велосипедисты пострадали от нападения горной пумы

Примерно в 11 часов дня сотрудники службы спасения получили звонок от одного из пострадавших. Звонивший просил оказать ему помощь, однако связь быстро прервалась, сообщить, где именно он находится, потерпевший не успел. Сотрудники правоохранительных органов установили по полученному сигналу, что мужчина звонил из места, которое находилось недалеко от города Сиэтл, в штате Вашингтон.

Когда сотрудники Вашингтонского департамента рыб и дичи приехали на место, они нашли двух потерпевших. Один из них находился в логове пумы в растерзанном состоянии. Мужчина был уже мертв из-за полученных ранений. А на его трупе стояло хищное животное, которое все еще представляло опасность для окружающих, поэтому спасатели пришли к обоюдному решению застрелить хищника. Второй потерпевший находился в тяжелом состоянии, однако был еще жив. Мужчину госпитализировали и сейчас его состояние перешло из критического в не предоставляющее угрозу для жизни.

Как оказалось, велосипедисты решили прокатиться на горных велосипедах, однако в этот роковой день им предстояла встреча с разъяренным животным из семейства кошачьих. Убитый мужчина попытался сбежать и спрятаться от пумы в лесу, однако дикая кошка догнала его и растерзала, после чего затащила в свое логово. Другому велосипедисту повезло больше. После полученного ранения от нападения он смог уехать с места происшествия и добраться до места с мобильной связью, вызвав подмогу.