В Братске в заброшенной шахте нашли труп 10-летнего школьника

Следственный комитет Российской Федерации сообщил об инциденте, произошедшем в городе Братск в Иркутской области. По словам правоохранительных органов, они возбудили уголовное дело и сейчас ищут виновного, который подозревается в причинении смерти по неосторожности.

19 мая 10-летнего школьника не дождались дома после прогулки. Родители тут же принялись его искать, поскольку ребенок не появился до наступления темноты. Мальчик должен был гулять со своим двоюродным братом, однако один из них домой так и не вернулся. Сопровождающий его сверстник рассказал о своих предположениях, что пропавший возможно упал в заброшенную шахту. В одной из шахт тело школьника и нашли.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками людей, которые были ответственными за безопасность содержания шахты. Полицейские уточнили, что по результатам экспертизы мальчик умер в результате падения с большой высоты.