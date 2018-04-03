В Туве мужчина изнасиловал девочку и ушел в лес

В Туве сотрудникам правоохранительных органов доложили о том, что нашли тело 8-летней девочки. Выяснилось, что перед смертью она была изнасилована.

8-летняя девочка пропала, когда возвращалась домой из школы. Родители решили не обращаться в полицию, а самостоятельно отыскать дочь. 16 мая местные жители рассказали, что нашли мертвое тело ребенка. Следователи и представители МВД выяснили, что к делу причастен 55-летний житель. Он изнасиловал ребенка, после чего убил. Когда мужчина совершил преступление, он отправился в лес. Именно там 18 мая его нашли сотрудники полиции.

Напомним, что недавно в Великих Луках мужчина искал свою сожительницу, однако изнасиловал прохожую женщину. Пострадавшая говорила о том, что убегая от маньяка она постучалась в магазин. Вот только из-за правил ночной торговли продавцы не впустили ее внутрь. После насилия мужчина сбежал, однако полицейские нашли его и взяли под стражу.