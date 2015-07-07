Тушением пожара на продуктовом складе в Иркутске

Известно, что возгорание достигло второго уровня сложности. Огонь захватил территорию, площадь которой составила 7 500 квадратных метров. В соседнем здании, в котором находится общежитие, провели эвакуацию, в ходе которой, из здания вывели 41 человека. Информации о пострадавших пока что нет. Тушением пожара занимаются 34 человека, которые входят в личный состав, и 10 единиц техники.

Возгорание произошло на крыше продуктового склада на улице Ракитной. Загорелся битум. На данный момент огонь локализирован. Из-за сильного ветра потушить пожар стало намного сложнее. Сообщается также, что в районе склада плотная застройка.

Специалисты из передвижной лаборатории управления ГО и ЧС по Иркутской области, выехав на место, взяли пробы и провели анализ. Они не зафиксировали какого-либо превышения допустимых концентраций вредных веществ. Экологическая обстановка в районе пожара не несет никакой опасности для жителей Иркутска.