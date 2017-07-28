В Великих Луках мужчина в поисках сожительницы изнасиловал прохожую

В ночь с 18 на 19 мая мужчина искал на улице свою сожительницу. Однако он напал на проходящую мимо женщину.

По словам пострадавшей, она старалась убежать от маньяка. Вследствие она увидела магазин. Женщина обратилась к продавцам, вот только она получила лишь их сострадание. Ее не пустили внутрь, так как, согласно правилам ночной торговли, это запрещено. В итоге она оказалась жертвой насилия. В течение дня сотрудники правоохранительных органов вычислили маньяка и взяли его под стражу. Оказалось, что мужчину уже судили до этого за такое же преступление.

Напомним, недавно девушка узнала об изнасиловании только тогда, когда увидела видео в своем телефоне. По словам пострадавшей, она могла быть под действием сильного успокоительного. Насильник сам снял видео на ее мобильный, а так же обращался на камеру, приговаривая грязные оскорбления.