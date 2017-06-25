В Яреге водитель сбил четырехлетнего ребенка

Сообщается, что за рулем ВАЗ находился мужчина в нетрезвом состоянии. Он сбил ребенка, которого не заметил.

Известно, что это случилось 18 мая примерно в 21:30. Полицейские выяснили, что водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине, когда автомобиль находился возле жилого дома, он не заметил пешеходов. При движении машины задним ходом мужчина сбил четырехлетнего мальчика и его отца. Отец ребенка отделался легкими травмами, а вот маленького мальчика отвезли в больницу с сотрясением моззга и черепно-мозговой травмой. Известно, что пьяного водителя до этой ситуации уже лишали прав.

Напомним, недавно в социальных сетях рапспространилось видео, на котором видно, как отец бьет своего сына. Мальчик капризничал, за что папа его ударил ногой по телу. Полицейские выяснили личность горе-отца, а также то, что мальчику всего 2 года. В семье воспитывается еще один ребенок - дочь.