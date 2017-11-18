В Ярославле сотрудницы "газовой службы" обокрали пенсионерку

Пожилая женщина обратилась в полицию с жалобой на то, что ее обокрали. По ее словам, в квартиру пришли две женщины, представившись сотрудницами "газовой службы".

Это произошло в Ярославле днем 18 мая. К 79-летней женщине пришли две гостьи, представившись сотрудницами "газовой службы". Пенсионерка рассказала, что ее уверили в том, что ее газовое оборудование необходимо проверить. В скором времени лже-сотрудницы ушли, а из квартиры пропали 80 тысяч рублей. Пожилая женщина написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников. Также по этому происшествию возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно в Ижевске подростки украли ящик с пожертвованиями. Сообщается, что кто-то проник в ветеринарную клинику и украл деньги, которые люди пожертвовали на лечение животных. Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались два подростка: одному парню 16 лет, второму 17. Отмечается, что один из них уже был замечен за кражей и стоит на учете.