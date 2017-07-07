Житель Урала убил свою жену из-за компьютера

В полицию обратились родственники погибшей. По их словам, ни она, ни ее муж долго не выходили на связь. Патрульная полиция нашла девушку.

Выяснилось, что молодой человек не выходил на связь и не появлялся в своей квартире, потому как хотел скрыться. Полицейские нашли в диване труп девушки, завернутый в плед. Также оказалось, что обручальное кольцо девушки и ее серьги пропали вместе с мужем. Вещи жены он забрал. Согласно данным ГУ МВД, молодой муж слишком много времени проводил за компьютером и это стало причиной ссор с супругой. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что убийца уехал в Татарстан, где его и нашли. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Напомним, три года назад произошла похожая ситуация. В Челябинской области 15-летний парень на несколько ударов своему отцу. Причиной стало то, что подростку запретили играть в компьютерную игру. Когда его задержали, то его признали невменяемым. Эксперты заявили, что он несет опасность для себя и окружающих его людей. Парня передали на лечение.