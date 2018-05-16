В Самаре мужчина убил лопатой женщину перед сном

В полицию сообщили, что в жилом доме находится труп женщины. По приезду полицейские обнаружили спящего мужчину. Как только его разбудили, он признался, что убил лопатой свою сожительницу.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили беспорядок, спящего мужчину и труп женщины. Сначала, когда убийцу разбудили, он старался соврать полицейским: говорил, что кто-то пробрался в его дом, украл документы и убил женщину. Вот только документы были на месте. Позже мужчина все-таки сознался в убийстве. По его словам, он со своей возлюбленной поссорился. В состоянии алкогольного опьянения он взял лопату и стал наносить удары, после чего уснул от усталости. Женщина умерла сразу же от тяжелых телесных повреждений. Мужчину задержали.

Напомним, недавно в Великом Устюге мужчина принял решение убить женщину, чтобы не платить алименты. Перед происшествием женщина подала в суд иск об алиментах на их совместного ребенка. Мужчина подождал женщину с работы возле ее дома и стал причинять телесные повреждения. Однако она смогла сопротивляться и убить ее у него не удалось. Ей оказали медицинскую помощь, а ее обидчик сам пришел в полицейский участок и во всем сознался.