В Ижевске подростки украли ящик с пожертвованиями

Сотрудники МВД сообщили о том, что задержали подозреваемых в краже подростков. Ящик с пожертвованиями они украли из ветеринарной клиники.

Правонарушение случилось несколько месяцев назад. Известно, что воры пробрались в помещение ветеринарной клиники и уже оттуда украли деньги, которые люди пожертвовали на лечение животных. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Это оказались два парня: одному 16 лет, второму - 17. Выяснилось, что один из них раньше уже был причастен к краже и стоит на учете. Сотрудники полиции продолжают расследование по этому делу.

Напомним, недавно в Петербурге у священника украли Ford. По словам мужчины, он оставил автомобиль во дворе дома, где живет. Утром он обнаружил, что машину угнали. Священник добавил, что в машине был бензин (примерно 30 литров), а так же на Ford имеется страховка. Полицейские разыскивают пропажу. Ущерб священника оценили в сумму примерно 1,3 миллиона рублей.