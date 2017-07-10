В Чечне не считают случайностью нападение на церковь в Грозном

В Чечне заявили о том, что простой случайностью нападение на первую восстановленную церковь в Грозном назвать нельзя. Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров считает, что это была попытка напугать граждан и дестабилизировать ситуацию.

Как заявил Умаров, те, кто часто путают религию Чеченской Республики с терроризмом, в будущем должен отказаться от подобных аналогий, так как ни один, даже "самый сумасшедший" мусульманин не посмеет напасть на церковь в священный месяц Рамадан. Кроме того министр считает, что первую восстановленную после боевых действий церковь объектом для нападения выбрали вовсе не случайно.

Умаров заявил, что это была не иначе, как попытка противников дестабилизировать ситуацию в Чечне и напугать жителей республики, так как некоторые заявления главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу терактов могут являться одной из самых серьезных проблем для тех, кто продолжает спонсировать террористов.