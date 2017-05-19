В Липецке мужчина избил двухлетнего ребенка

В Липецке появилось видео, которое снял очевидец. На нем видно молодого мужчину, который буквально избивал своего сына. Причиной были капризы ребенка.

В социальных сетях появились кадры, как житель Липецка шел по улице со своим маленьким сыном. Мальчик не хотел возвращаться домой и стал капризничать. Молодой отец схватил ребенка за воротник рубашки, после чего, когда ребенок был поднят над асфальтом, мужчина ударил его ногой. Спустя несколько часов правоохранительные органы смогли выяснить личность горе-отца. Ему оказалось всего 29 лет, а его сыну лишь 2 года. Известно, что также в семье есть дочь. Полиция выясняет все факты, а мужчине грозит лишение свободы за жестокое обращение с ребенком.

Напомним, недавно в Сактывкаре мошенник требовал деньги у 11-летней девочки за ее интимные фотографии. С молодым человеком ребенок познакомился в интернете. Путем влияния девочку уговорили сделать интимные фотографии. Тут же после того, как она прислала снимки, с нее начали вымогать деньги. Нужных средств у нее не оказалось и ее снимки появились в интернете. Теперь родители и правоохранительные органы разыскивают правонарушителя.