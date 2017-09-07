В Кирове лопнул батут, на котором были дети

19 мая очевидец происшествия в городском парке Кирове рассказал о батуте, который лопнул. Работник парка позвал родителей снять оттуда детей.

Это случилось в парке возле местного цирка. Свидетель ситуации пожелал остаться анонимным. По его словам, на батуте была его младшая сестра и еще много других детей. Спустя некоторое время неожиданно аттракцион начал сдуваться. Контроллер, который находился рядом, стал звать всех родителей, чтобы они срочно забрали своих детей. К счастью, никто не пострадал. Работники парка выясняют все обстоятельства и стараются узнать, в чем именно возникла проблема.

Напомним, что недавно в Омской области возник пожар из-за того, что дети поиграли о спичками. Известно, что это произошло в частном доме, когда мать семейства ушла и оставила детей одних. Ребята нашли спички и тут же начали с ними играть. Как только женщина вернулась, то обнаружила густой дым. Дом практически полностью сгорел. Сотрудники правоохранительных органов привывают прятать спички в недоступном для детей месте.