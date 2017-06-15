В Петербурге был украден дорогой Ford священника

19 мая священник Спасо-Преображенского собора обратился в правоохранительные органы. Он сообщил сотрудникам полиции, что у него украли автомобиль.

Мужчина подчеркнул, что оставил свою машину во дворе жилого дома ночью на 18 мая. Когда он вернулся утром на то же самое место, то машины там уже не было. По словам священника, его транспортное средство было застраховано, а также бензина в автомобиле было примерно 30 литров. Украденный автомобиль священника местной церкви оценили в 1,3 миллиона рублей. Сотрудники полиции разыскивают машину, а также открыто уголовное дело о краже.

Напомним, недавно во Владимире возле церкви случилось ДТП. Молодой парень ехал мимо на мотоцикле и не справился с управлением. Из-за этого он упал на асфальт. Известно, что 23-летний молодой человек был без шлема, также при нем не оказалось документов на мотоцикл и водительских прав.