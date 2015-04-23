В Грозном четыре террориста пытались захватить прихожан внутри церкви

19 мая в Чеченской Республике правоохранители организовали спецоперацию против боевиков, действовавших в центре столицы. Так в субботу объявил глава региона Рамзан Кадыров.

По словам чиновника, инцидент произошел в церкви Архангела Михаила, которая расположена в самом центре Грозного. Четыре человека ворвались внутрь с намерением взять под контроль прихожан. Сотрудникам МВД удалось за несколько минут ликвидировать всех потенциальных террористов.

В результате перестрелки один из полицейских получил смертельное ранение и погиб. Пострадал также один прихожанин. У него диагностировали повреждения средней тяжести.

По словам Рамзана Кадырова, у правоохранителей есть оперативная информация об организаторах преступной акции. Предполагается, что приказ отдал неизвестный пока координатор, находящийся в одной из стран Запада. Руководитель Чечни подчеркнул, что в критический момент лично приехал к месту операции и держал ситуацию на своем контроле.