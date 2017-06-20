В Ульяновске молния ударила в трамвай с пассажирами

В Ульяновске молния привела к остановке движения коммунального транспорта. Она попала в трамвай с пассажирами, который двигался по улице Станкостроителей, вызвав короткое замыкание.

Разыгравшаяся непогода не стала причиной остановки общественного транспорта в Ульяновске, несмотря на град и грозу. В результате этого молния ударила в один из трамваев, который находился в движении и перевозил пассажиров. Это вызвало короткое замыкание, из-за чего коммунальный транспорт не смог передвигаться по маршруту. Машинисту какое-то время пришлось ожидать, когда восстановится подача электроэнергии.

Как рассказали очевидцы, трамвай состоял из двух вагонов, и молния попала в первый. По их словам, после этого началась эвакуация пассажиров, хотя не все из них спешили выйти под дождь, и ожидали, что их довезут до остановки.

Стоит отметить, что замыкание произошло на пересечении нескольких маршрутов, из-за чего было приостановлено движение других трамваев № 2, 5, 6, 15 и 19. Из-за этого наблюдалось отставания от графика.