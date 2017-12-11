В Нижнем Новгороде жещина утопила ребенка в ванной

18 мая в Нижнем Новгороде обнаружили мертвыми женщину и ее ребенка. Правоохранительные органы выяснили все причины трагедии.

По версии следствия, что 34-летняя женщина утопила младенца в ванной, после чего она покончила жизнь самоубийством. Следственный отдел продолжает выяснять все обстоятельства. Удалось узнать, что 7-месячному малышу поставили диагноз "внутричерепное давление". Это заставило женщину тяжело переживать. Отмечается, что она обращалась к специалиту, так как замечала за собой желание убить ребенка. Об этом свидетельствуют ее записи в личном дневнике.

Отец семейства является водителем. Перед трагедией он как раз ушел на работу. По возвращению домой мужчина обнаружен, что дверь закрыта изнутри. Известно также, что в семье воспитывали еще одного ребенка школьного возраста. Умер младший сын.

Напомним, недавно сообщалось о том, что у полиции было несколько версий произошедшего. Инсайдер из полицейских поделился информацией о том, что есть предположение, что мать нашла ребенка мертвым. Была и другая версия: мать сама утопила ребенка, что и подтвердили следователи.