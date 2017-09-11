В Пулково пьяный мужчина напился и рвал погоны с полицейского

19 мая представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании агрессивного пассажира в Санкт-Петербурге. Он напился перед вылетом в Астану и нарушал общественный порядок в салоне авиалайнера.

Мужчина не желал занимать место, согласно своему билету, нецензурно бранился на весь самолет, донимал других пассажиров и препирался с экипажем транспортного средства. Правоохранители сняли нетрезвого мужчину с рейса и увезли из аэропорта Пулково в дежурную часть полиции. Во время поездки задержанный интенсивно махал руками и хватался за погоны полицейского с целью оторвать их от формы.

В настоящее время гражданина содержат под стражей в камере. Он не согласился провести медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в организме. Сотрудники МВД завели на дебошира административное дело по признакам мелкого хулиганства и нахождения в общественных местах в нетрезвом виде.