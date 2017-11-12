В Петербурге злоумышленник пригрозил автоматом сотрудникам пицерии

В ночь на 18 мая неизвестный человек ворвался в заведение "Мама Рома" и сильно перепугал сотрудников. Об этом пишут СМИ Санкт-Петербурга, ссылаясь на инсайдеров в МВД.

Агрессивный мужчина посетил здание №34 на набережной Фонтанки в 2 часа ночи. С автоматическим оружием в руках он обещал расправиться с персоналом ресторана. Однако расторопный менеджер оперативно проинформировал полицию.

В результате правоохранители задержали подозреваемого и конфисковали у него стрелковую единицу, снаряженный магазин с девятью патронами и два запасных. Автомат передали для изучения специалистам экспертно-криминалистического центра МВД. О мотивах и требованиях задержанного информации нет. Модель оружия также не назвали.