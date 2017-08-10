Житель Екатеринбурга узнал о своей смерти от страховой компании, когда продлевал ОСАГО

Житель Екатеринбурга внезапно узнал, что умер еще в прошлом году. Такими новостями с ним поделилась страховая компания, когда он пришел продлить полис ОСАГО.

Мужчина рассказал в социальной сети о том, что страховая компания ERGO "порадовала" его известием о смерти. Дело в том, что екатеринбуржец пришел в компанию для того, чтобы продлить полис ОСАГО, однако ему отказали, так как мужчина уже умер. Сотрудница компании рассказала о том, что договор с автовладельцем компания расторгла еще 5 мая 2017 года, а в графе причины расторжения указано, что мужчина умер.

По ее словам, данную ошибку допустил сотрудник, который уже давно уволился, а она ничего не может исправить. Мужчина пожаловался на то, что теперь компания не может заключить с ним новый контракт, так как новые данные внести в компьютер нет возможности.