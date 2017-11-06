В Украине радикалы сломали челюсть полтавскому журналисту

В Украине радикалы сломали челюсть местному журналисту Полтавы. В настоящее время сотрудник прессы находится в больнице.

Об этом рассказала в сети Facebook его коллега. По её словам, случилось это в офисе одной политической партии. Журналист хотел узнать, по какой причине её члену в социальных сетях угрожали. Однако конструктивная беседа не вышла – два человека начали избивать корреспондента полтавского СМИ, сломав ему челюсть. Местные правоохранители по данному делу уже начали расследование. По словам представителя полиции Полтавской области Юрия Сулаева, личности всех фигурантов конфликта уже удалось установить, как сообщает «Версия.Инфо».

Ранее стало известно об обвинении, предъявленному руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, за антиукраинские статьи. Сам подозреваемый, которому инкриминируют госизмену, подчеркнул, что все материалы – не редакционные, и их вообще размещали в категории «Точка зрения». После этого глава «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв пригласил всех украинских журналистов в Россию, заявив, что там их ждёт «нормальная жизнь и работа».