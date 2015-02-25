В обрушенном газовым взрывом доме в КБР нашли погибшего

19 мая в Чегемском районе КБР один из домов обрушился после взрыва газового баллона. Сотрудник регионального ГУ МЧС Кантемир Беров сообщил, что спасатели отыскали под завалами мертвого человека.

Сотрудники экстренных служб разбирали поврежденные конструкции в поисках пострадавших в останках здания, расположенного в садовом товариществе "Коммунальщик". Во ходе операции удалось обнаружить мужчину 1969-го года рождения, который погиб от полученных травм. Кантемир Беров добавил, что в 12:15 специалисты закончили все необходимые работы. В результате инцидента пострадал ещё один человек - за его здоровье сейчас борятся врачи из больницы в Нальчике. У пожилого человека 1945 года рождения диагностировали повреждения конечностей.

Ранее ГУ МЧС уже уведомляли о подробностях происшествия. Взрыв частично разрушил крышу и стены частного дома на Нарткалинском шоссе. Площадь поврежденного участка составил порядка 80 квадратных метров. В спасательной операции приняли участие 13 сотрудников МЧС, 9 - МВД, представители "Чегемгаза" и медики из Центра медицины катастроф. Эксперты выясняют причины катастрофы.