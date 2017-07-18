Бык-убийца оказался безнаказанным

На Кубани бык убил человека. Мужчина был пастухом. Известно, что животному ничего не угрожает.

О том, что бык убил пастуха написали пользователи социальных сетей. Это произошло вечером 17 мая. Молодой мужчина, который был пастухом, был занят выпасом животных. Неожиданно на него напал разгневанный бык. Животное затоптало пастуха. Мужчина получил тяжелые травмы. Спасти его не удалось, он умер на месте происшествия. Следственный отдел проводит дополнительную проверку и выясняет все обстоятельства. Известно, что быку ничего не угрожает. Животное и дальше будет жить в своем стаде.

Напомним, что недавно в Кургане открыли уголовное дело по "кладбищу" животных. Сотрудники полиции обнаружили целую свалку, где находились трупы животных. Там находились шкуры, кости и другие останки. В полиции подчеркнули, что такая свалка могла угрожать состоянию здоровья всего населения и животных жителей. Также заявили, что подобные места могут угрожать загрязнением всей окружающей среды. Сейчас местные власти занимаются ликвидацией этой свалки. Часть отходов уже вывезли.