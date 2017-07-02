В Нижнем Новгороде женщину и младенца нашли мертвыми в ванной

18 мая жители Нижнего Новгорода нашли в одной из квартир мертвыми женщину и младенца возрастом 7 месяцев. Об этом СМИ рассказал инсайдер среди правоохранителей.

Как пишет "РИА Новости", трупы обнаружили в Автозаводском районе вечером. Ребенок в памперсе и его мать находились в ванной комнате. Источник предполагает, что малыш утонул в воде. Пока следствие рассматривает две наиболее вероятные версии. Согласно первой, женщина покончила с собой, осознав смерть своего ребенка. Может быть также, что она сама утопила младенца.

Точную причину смерти малыша должна установить судебно-медицинская экспертиза. Пока же сотрудники МВД проверяют обстоятельства. Удалось установить, что семья была полной и благополучной. Помимо умершего, родители воспитывали ещё и школьника.