В Ростове мужчину избили до беспамятства из-за отсутствия сигарет

17 мая ростовские хулиганы сильно избили прохожего, у которого не оказалось сигарет. Об этом пишут региональные СМИ по своим источникам.

Уроженец Батайска шел по своим делам, когда на 1-й Баррикадной улице столкнулся тремя молодыми людьми. Мужчины, в лучших традициях "гоп-стопа", потребовали у потенциальной жертвы закурить. Услышав, что у собеседника табачных изделий нет, они бросились в атаку. Злоумышленники избивали пострадавшего, пока тот не впал в беспамятство.

Когда батайчанин вышел из обморока, то сумел дойти до снятой неподалеку квартиры и вызвать "скорую помощь". Медики госпитализировали жертву избиения и диагностировали у него множественные травмы. Состояние пациента оценивается, как средней тяжести. Реакция городских правоохранителей на это происшествие пока неизвестна.