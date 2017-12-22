В Великом Устюге мужчина решил убить женщину, чтобы не платить алименты

В Великом Устюге мужчина решил убить женщину. Причиной стало то, что она подала в суд из-за алиментов на содержание их совместного ребенка.

Известно, что женщина возвращалась с работы, а бывший сожитель поджидал ее. Как только она приблизилась мужчина трижды ударил ее. Однако женщина смогла сопротивляться. По этой причине нападавший не смог сделать то, что собирался. Пострадавшей оказали необходимую помощь в больнице, но состояние ее здоровья все же очень пострадало. Правонарушитель самостоятельно обратился в полицейский участок и сознался в содеянном, при этом предоставил улику в виде ножа. Сейчас он арестован и обвиняется в покушении на убийство.

Напомним, что недавно в Уфе мужчина с ножом напал на женщину. Сообщается, что это случилось в подъезде жилого дома. Мужчина стал угрожать жительнице района ножом. Он не причинил ей вреда, а только украл 4,5 тысячи рублей и сбежал с места преступления. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.