В Новосибирске оторванный ураганом забор приземлился на иномарку

В Новосибирске 18 мая погода была не самая благоприятная - снег и ураган. Сильными порывами ветра на стройке по адресу улице Добролюбова 162/1 снесло железный забор, который упал на «Тойоту Короллу».

Остроумные интернет-пользователи шутят, что наступило 102 февраля. Неудивительно, ведь неожиданный циклон принес снег и сильный холодный ветер. Ураган смел все, что «плохо лежало». Пользователи сообщают, как видели поднятые в воздух рекламные щиты, поломанные деревья и перевернутые автобусные остановки.

От непогоды сильно пострадали автомобили. В одной части Новосибирска в машину полетели мусорные баки, а на улице Добролюбова, 162/1 на «Тойоту» приземлился железный забор. После были опубликованы фотографии пострадавшей машины с забором на капоте. Точно такой же инцидент произошел на улице Сухарной, где забор, ограждавший стройку, приземлился на машину.