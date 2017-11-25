Global Air Mexico: перед крушением на Кубе Boeing выполнил "странный маневр"

Рухнувший на Кубе пассажирский лайнер Boeing-737 перед крушением пошел на "странный маневр". Так 19 мая пишет портал Сibercuba со слов представителя мексиканского авиаперевозчика Global Air Mexico, владеющей лайнером.

Глава отдела коммуникаций компании заявил, что вскоре после вылета транспортное средство выполнило необычный разворот в попытке вернуться на взлетную полосу. По предварительным данным, после маневра Boeing врезался в электрические провода.

В авиакомпании намерены провести расследование авиакатастрофы, которую в Global Air Mexico считают весьма "странной" в целом. Эксперты уже начали проверять обстоятельства аварии, однако пока не спешат делиться подробностями.

В пятницу самолет рухнул на территории Кубы неподалеку от аэропорта Гаваны и города Сантьяго-де-Лас-Вегас. Его арендовала кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion. Как выяснило издание Granma, на борту летели 104 пассажира и 9 сотрудников экипажа. Большинство из них были кубинцами - всего 5 человек, не считая экипажа, имели другое гражданство. Экстренные службы Кубы обнаружили в живых только четырех человек. Один из них позже скончался в больнице. Российский президент Владимир Путин выразил сочувствие своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.