CNN: США отклонили курс двух бомбардировщиков Boeing B-52 после угроз КНДР

После дипломатических угроз КНДР, США решили изменить маршрут двух бомбардировщиков-ракетоносцев Boeing B-52 и не пролетать над Южной Кореей. Об этом рассказали на телеканале CNN, ссылаясь на американское Минобороны.

США обсудила рейсы военных самолетов с Японией и Южной Кореей. В итоге стратегические Boeing B-52 вылетели из тихоокеанского острова Гуам, посетили океанические регионы южнее и юго-восточнее Корейского полуострова, а затем вернулись на аэродром в отправной точке. Воздушные границы Кореи не нарушали.

15 мая КНДР пригрозило отменить запланированную деловую встречу лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, если США продолжат вести военные учения совместно с Южной Кореей. Источник из Министерства обороны не знает, связано ли изменение курса с заявлениями Пхеньяна. Он отметил, что плановый полет упомянутых Boeing B-52 не был частью учений.