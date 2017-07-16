Отказ двигателя по пути в Астрахань заставил Boeing "Победы" вернуться во Внуково

19 мая самолет Boeing 737-800 авиаперевозчика "Победа" вынужденно вернулся в московский аэропорт "Внуково" из-за отказавшего правого двигателя. Об этом СМИ рассказали в пресс-службе предприятия.

В 7:15 самолет поднялся в воздух для доставки пассажиров из Москвы в Астрахань. Вскоре после вылета произошла серьёзная поломка, которая заставила пилотов прервать рейс и вернуться на ближайшую взлетную полосу. К счастью, посадка прошла успешно.

Представитель "Победы" рассказал, что компания оперативно подготовила к вылету в 9:40 резервное транспортное средство. Он добавил, что подобный инцидент с двигателем произошел впервые за всю историю работы организации. Вскоре график перелетов должен возобновиться к привычному режиму.