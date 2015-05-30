Жители Тулы рискуют сломать ноги из-за огромного обвала тротуара в центре

В одном из центральных районов Тулы недавно сделанный тротуар обвалился и рискует переломать ноги прохожим. О потенциальной опасности горожане предупреждают в социальных сетях.

Тротуарная плитка осыпалась на Советской улице, неподалеку от зданий Банка России. В результате образовалась довольно опасный провал. Он весьма скромный в диаметре, однако в глубину достигает почти полметра. На дне ямы можно различить два кабеля городской коммуникации. Теперь невнимательный житель Тулы, прогуливаясь по самому центру, грозит получить травму.

Неизвестно, сколько прошло времени после обрушения блоков, однако коммунальные службы пока не отгородили опасную зону предупредительной лентой. Не говоря уж об экстренном ремонте. Пользователи социальных сетей напомнили, что проседающие тротуары в Туле явление далеко не новое. Подобное уже происходило в Благовещенском переулке, на Майской улице и Красноармейском проспекте.