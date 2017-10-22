В Афганистане взрывы на стадионе убили восемь человек

Восемь человек погибли и 45 травмировались после серии из трех взрывов, которые 18 мая прогремели на одном из стадионов Афганистана. Об этом рассказали в эфире канала Tolo News.

Представитель губернатора региона Нангахар Аттауллах Хогйани утверждает, что инцидент произошел в городе Джелалабаде. Люди пришли на стадион с целью посмотреть игру спортсменов в крикет, посвященную началу священного в исламе периода Рамадан. Среди других афганцев, взрывы унесли жизнь организатора турнира и заместителя главы города Мехтерлам, расположенного в провинции Лагман.

По данным информационного агентства "Синьхуа", причиной взрыва стали самодельные устройства, собранные неизвестными злоумышленниками. Таким образом, происшествие в Джелалабаде является целенаправленным террористическим актом. Журналисты Tolo News добавили, что радикальная группировка "Талибан*" отказалась признавать свою причастность к теракту.