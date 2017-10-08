Риэлторы: люк в метро одной из московских квартир давно забетонирован

Сотрудники риэлтерской фирмы "НДВ‐Супермаркет недвижимости" опровергают наличие в одной из квартир Москвы прохода в метро. Об этом и рассказали в аптеке, которая сейчас там расположена.

17 мая "Версия" написала о необычном жилье в столичном СЗАО, где, якобы, расположен открытый люк к коммуникациям подземки. Спешим опубликовать опровержение. Один из риэлторов компании "НДВ" пообщался с журналистами телеканала "360" и заявил, что в той самой квартире на Маршала Бирюзова действительно был выход к станции метро "Октябрьское поле". Однако его давно забетонировали.

Источник отметил, что в феврале 2016 года в помещениях расположилась аптека. Фармацевт заведения утверждает, что люк давно заблокирован и более не предоставляет доступа к подземным тоннелям. Однако в "НДВ" не знают об уровне шумоизоляции после ремонта. Вполне возможно, что находящиеся в аптеке продолжают слышать грохот составов.