В Ленинградской области мужчина изнасиловал внучку

В Ленинградской области пожилой мужчина изнасиловал свою внучку. Девочке всего 6 лет.

В Приозерске будут судить 64-летнего мужчину, изнасиловавшего свою внучку. Первый случай изнасилования случился в доме на дачном участке. Педофил совершил преступление с девочкой, которая не понимала, что происходит. Сопротивляться ребенок был не в состоянии. Известно, что далее мужчина так же развращал маленького ребенка. Таких случаев в его деле отмечено не менее 5 раз. Сотрудники правоохранительных органов собрали все нужные доказательства и отправили их в суд. Педофил находится под стражей.

Напомним, в Москве появился маньяк с ножом в газете. Сотрудники полиции полагают, что это пациент местной больницы. О нем в правоохранительные органы сообщила женщина, которая едва не стала его жертвой. Маньяк завел ее в кусты, уверяя, что ее необходимо изнасиловать. Жещина закричала, после чего он испугался и убежал. Полицейские составляют фоторобот и ищут подозреваемого.