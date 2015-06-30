На борту потерпевшего крушение Boeing 737 было больше 100 человек

Сегодня, 18 мая, пассажирский самолет Boening 737 должен был лететь по рейсу Гавана – Ольгин. Однако до восточного города Кубы пассажирский лайнер так и не долетел. Сообщается, что по предварительным данным, в аэропорту Хосе Марти на борт самолета зашли 104 пассажира. До места назначения они не добрались, поскольку Boening 737 потерпел крушение почти сразу де после взлета. Информации о том, что случилось с пассажирами и сколько пострадало людей в этой авиакатастрофе, пока что нет.

Очевидцы рассказали о том, что возле места крушения самолета появилось плотное облако дыма. Обломки пассажирского лайнера покрыли землю недалеко от аэропорта, что находится в городе Сантьяго-де-лас-Вегас.

Известно, что разработкой разбившегося лайнера занимались сотрудники компании Cubana de Aviacion. Представители российского посольства сообщают, что на борту разбившегося Boening 737, могли быть туристы. Были ли среди них российские граждане выясняется.