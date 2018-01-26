Женщину, которую в апреле нашли вмерзшей в озеро, убивали впятером

23 апреля в озере Кундравы был обнаружен труп женщины, вмерзшей в лед. Сотрудники спасательных служб, которые доставали труп, рассказали о том, что, скорее всего, тело поднялось на поверхность озера еще поздней осенью, однако заметить его смогли лишь весной, когда лед начал таять. Следствие выяснило, что в смерти найденной в озере женщины виноваты 5 человек.

Как оказалось, о смерти жительницы села Кундравы правоохранительным органам было известно еще в сентябре, однако ее труп тогда не смогли найти. Подруга жертвы, которая была одной из 5 обвиняемых, сама пришла в полицию, чтобы рассказать о том, как убила свою подругу, однако правоохранительные органы в то время не могли доказать ее причастность к убийству, поскольку труп был не найден.

Женщина умерла в конце августа. Друзья потерпевшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили ее из-за спора о деньгах. Жертва получила множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Нападавшие не преследовали цель убить свою подругу, поэтому в течении нескольких дней после совершенного преступления всячески ухаживали за пострадавшей, но та все равно умерла. После этого преступники решили выбросить тело в озеро, чтобы скрыть следы преступления.

На данный момент все пятеро задержаны и находятся под следствием. Им грозит до 15 лет лишения свободы за то, что они умышленно причинили вред здоровью потерпевшей, который повлек за собой смерть по неосторожности.