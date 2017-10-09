В Москве появился маньяк с «безумными глазами» и ножом в газете

Отличительной чертой мужчины, который пытался насиловать уже нескольких женщин, являются «большие безумные глаза», утверждают потерпевшие. Полиция ищет маньяка, который носит нож в газете и угрожает им своим жертвам.

Как сообщают СМИ, мужчиной, который нападает на женщин, может быть местный житель, который стоит на учете у психиатра. Потерпевшие составили фоторобот маньяка и описали его приметы. Так, мужчина имеет большие карие глаза, худощавое телосложение. На вид он коротко подстрижен или имеет небольшие залысины.

Первой тревогу подняла женщина, которая смогла избежать изнасилования. Она гуляла в Битцевском парке со своим 10-месячным ребенком. К ней подошел мужчина с газетой, из нее он достал нож и стал угрожать ранением, если та начнет кричать.

Женщину он вынудил пойти с ним в кусты, где сообщил, что ему «нужно ее изнасиловать». Потерпевшая схватила маньяка за руку, в которой тот держал нож. Затем она стала кричать, тот испугался и сбежал. Женщина обратилась в полицию, где ей рассказали, что мужчина с похожими приметами пугал женщин в Соловьином проезде и на Балаклавском проспекте. На вид мужчине порядка 50 лет, по словам потерпевшей, у него «безумные» глаза и от него пахнет перегаром. Злоумышленник так и не пойман.