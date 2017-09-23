В Сирии возле аэропорта города Хама прогремели взрывы: в Сети показали фото и видео происходящего

Фото и видеоматериалы опубликовали представители Специальной мониторинговой миссии в Сирии, разместив информация в своей официальном Twitter-аккаунте. Взрывы случились у аэропорта в сирийском городе Хама.

Взрывы были слышны 18 мая, звук доносился с территории, расположенной рядом с аэропортом в Хаме. О происшествии сообщили местные СМИ, затем информация появилась и в более крупных мировых изданиях. Немного позже снимки взрывов опубликовали на странице Специальной миссии по мониторингу происшествий в Сирии.

Источники сообщают, что причиной четырех взрывов, которые прогремели практически одновременно, стал пожар на складе боеприпасов. В некоторых изданиях появились предположения о том, что взрывы стали последствием очередной атаки, которую могли произвести ВВС Израиля, направляя удары на правительственные объекты Сирии.

Официальной информации по случившемуся пока что не предоставляется.